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الأمير هاري وميجان يحثان بريطانيا على مواجهة العنصرية

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نقلت صحيفة إيفنينج ستاندرد عن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان دعوتهما بريطانيا لاغتنام الفرصة لمواجهة العنصرية التي قالا إنها تكبل الشباب من أصحاب البشرة الملونة.

وقال هاري في مقابلة مع الصحيفة إن بريطانيا يمكن أن تصبح مكانا أفضل لو زاد استيعاب البيض لأصحاب "البشرة مختلفة اللون".

وتحدث هاري وميجان، أو دوق ودوقة ساسكس، علانية عدة مرات عن القضايا العرقية وذلك منذ تنحيا عن دورهما الرسمي في الأسرة المالكة وانتقلا للعيش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت ميجان في يونيو حزيران إنها تشعر بالأسف لأن الصغار يكبرون في عالم لا تزال العنصرية موجودة فيه. ووصفت الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة بعد وفاة المواطن الأسود جورج فلويد بعدما اعتقلته الشرطة بأنها "مريعة".

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