شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1,158 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات 1,158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 95,348 حالةً. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات اليوم إلى وفاة مصابين اثنين، ليبلغ عدد الوفيات 421 حالةً، مبينة أنها سجلت 1,179 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين 84,903 حالات

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