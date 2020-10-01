شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحذر من السفر إلى 160 دولة والان نبدء بالتفاصيل
وسيتم الآن تقييم كل دولة في العالم على حدة.
ويتم تفعيل تحذير السفر فقط للدول التي تجاوزت حد 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة في الأيام السبعة الماضية. وينطبق هذا حاليا على أكثر من 130 دولة كليا أو جزئيا.
ولا يُوصى بالسفر لنحو 50 دولة أخرى بسبب قيود الدخول أو حظر للخروج في الاتحاد الأوروبي.
وصدر تحذير بشأن السفر العالمي في 17 مارس من جانب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بعد إغلاق العديد من الحدود وقطع خطوط الرحلات الجوية حيث علق عشرات الآلاف من الألمان في الخارج.
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