لبنانيون عن ملايين وزراء "باسيل" بسويسرا: "شحدونا الدولار"

موجة واسعة من الانتقادات والغضب انفجرت في لبنان عقب الواقعة التي كشفها أحد البرامج التلفزيونية وتتضمن اتهام وزيرين سابقين بتحويل ملايين الدولارت إلى سويسرا في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وكشف عضو الهيئة التأسيسية في المرصد اللبناني للفساد (خاص)، شارل سابا، في برنامج "باسم الشعب" الذي يعرض على قناة "إم تي في" اللبنانية، بالوثائق قيام وزيرة الطاقة السابقة، ندى البستاني، بتحويل مبلغ 6 ملايين دولار وكذلك وزير الطاقة الأسبق سيزار أبو خليل مبلغ 52 مليون دولار إلى سويسرا.

وصب كثير من اللبنانيين جام غضبهم على الوقائع المنسوبة للوزيرين في التيار الوطني الحر الذي يرأسه صهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل خاصة أن هذا التحويل- إذا حدث- جاء في ذروة الأزمة التي يمر بها لبنان ومنع المصارف المودعين من الحصول على أموالهم.

ورغم أن القانون لا يمنع القيام بهذه الخطوة، اعتبر اللبنانيون أن ذلك يعني استعمال النفوذ والسماح لمن هم يتمتعون بالسلطة بالحصول على أموالهم في وقت يمنع المواطن من القيام بهذا الأمر أو حتى الحصول على حقوقه.

وردت البستاني على سابا نافية هذا الأمر نفيا قاطعا وكتبت على حسابها على تويتر: "سوف أقدم البراهين ولكني لن أرضى بمجرد اعتذار.. إهانة شرف الناس والتعرض لسمعتهم ليست لعبة. مصير المزورين السجن. خلصنا كذب".

وكتبت الإعلامية اللبنانية، كارين سلامة، على حسابها على تويتر: "انطلاقا مما يحكى في برنامج باسم الشعب لو كانت هناك دولة وقضاء كان في أسماء كبيرة بالسجن".

وأضافت: "حولتم الملايين يا مجرمين وشحدونا (جعلونا نتسول) الدولار".

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بدورها، قالت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله: "عندما يسمح مصرف لبنان لأناس أن تحول أموالها إلى الخارج ويحجز أموال الشعب.. هذه ليست قلة أخلاق ! هذه جريمة بحق الشعب وبحق المساواة ! ويجب أن يطال مصرف لبنان قانونيا".

وسخر حساب "نور جبرا" من الوزيرين المحسوبين على حليف حزب الله، قائلة: "طريق القدس، يمر بسويسرا مع حلفاء حزب الله، ندى البستاني وسيزار أبي خليل"، في إشارة إلى شعارات حزب الله بتحرير القدس.

وتساءل حساب آخر "باسم الشعب أين الكهرباء يا بلا ضمير؟، مرفقا تغريدته بصورتين للبستاني وأبي خليل.

كما سخر حساب "إنجي كبارة" من صورة سابقة للبستاني وهي توقع على أوراق خلال وجودها على سرير المستشفى، قائلة: "من الممكن أن تكون ندى البستاني آنذاك كانت توقع على إجراءات تحويل الـ ٦ ملايين دولار إلى سويسرا".

من جهتها، قالت الناشطة وداد: "باسم الشعب يفضح حجم السمسارات والسرقة الهائلة بوزارة الطاقة، ونحن لا نزال نعيش على ضوء الشمعة، ونقف في الطوابير لتعبئة البنزين".

وكتبت إحدى الناشطات قائلة: "عندما قلنا شعار #كلن_يعني_كلن اعترضوا... للأسف تبين أن لا أحد شريف في هذه الدولة.. وكل هذا الاقتتال من أجل المناصب والوزارات والوظائف ليس إلا من أجل المال".

وتحدث حساب "رشا الحلو" عن تجربتها في منع المصرف من تحويل أموال لشقيقها الذي يدرس في الخارج، فيما كانت البستاني تحول أموالها إلى الخارج دون حسيب أو رقيب.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة، هي الأكبر منذ عقود، يتزامن ذلك مع أزمة عملة وشح الدولار.