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النمسا تجدد رفضها خطط توزيع اللاجئين في اوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

النمسا تجدد رفضها خطط توزيع اللاجئين في اوروبا

متابعات_ الخليج 365

جددت وزیرة الدولة النمساویة للشؤون الاوروبیة كارولین إدستادلر رفضھا تطبیق خطط توزیع اللاجئین في أوروبا.

 

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وقال في مقابلة نقلت وكالة الصحافة النمساویة الیوم مقتطفات منھا "ماذا یحدث للاجئین عندما لا تتم عملیات اعادتھم إلى اوطانھم الاصلیة فھذا الحق في البقاء لا یمكن إجبار الدول على تطبیقه ومنع ترحیل ھولاء الوافدین".

 

وحول موقف النمسا من اللاجئین قالت الوزیرة "لا نرید توزیع اللاجئین في أوروبا ھذا ھو خطنا الأحمر ،كما أننا لا نرید ان یحصل ذلك عبر الابواب الخلفیة".

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