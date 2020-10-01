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كولومبيا تمدد إغلاق حدودها حتى الأول من نوفمبر القادم لمواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

كولومبيا تمدد إغلاق حدودها حتى الأول من نوفمبر القادم لمواجهة كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت سلطة الهجرة الكولومبية ،اليوم الخميس ، تمدد إغلاق الحدود البرية والبحرية والنهرية حتى الأول من نوفمبر القادم وذلك لمواجهة انتشار .

 

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وذكرت سلطة الهجرة أن إغلاق الحدود لا يمتد للحالات الطارئة والتجارة وحالات القوة القهرية وعودة الأجانب.

 

وأعلنت كولومبيا عن تسجيل أكثر من 820 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وهو خامس أعلى رقم في العالم ،وسجلت أكثر من 25 ألفا و800 حالة وفاة.

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