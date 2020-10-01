الشيخ سعود بن راشد يأمر بتغيير مسمى شارع كورنيش أم القيوين إلى شارع الشيخ صباح الأحمد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمر الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بتغيير مسمى شارع كورنيش أم القيوين إلى شارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك نظراً لما قدمه من خدمات جليلة لوطنه دولة الكويت الشقيقة والعالم أجمع.



كما يأتي ذلك للدور الكبير الذي بذله الراحل الكبير قبل قيام اتحاد الامارات العربية المتحدة ومتابعته المباشرة للكثير من مبادرات دولة الكويت التنموية في المنطقة، كما استمر المغفور له الشيخ صباح الأحمد في تعزيز علاقات الأخوّة المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة من خلال مختلف المناصب التي شغلها والتي توّجت بالعلاقات المتميزة التي وصلت إليها الدولتان خلال فترة حكمه وحتى وفاته رحمه الله

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