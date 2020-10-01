القصة الكاملة لـ "مذبحة كفر الدوار".. تحرش انتهى بمجزرة وقانون الطفل ينقذ القاتل من الإعدام

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

"إن المحكمة وهي بصدد توقيع العقاب على المتهم، لم يكن في مقدورها سوى توقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها في القانون كون المتهم طفلًا، تاركين القصاص منه لله عزوجل".

بهذه الكلمات بادر المستشار محمد أبو يدك، رئيس محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار بمحافظة البحيرة حديثه قبل النطق بالحكم بالحبس 15 عامًا لقاتل ابنة عمه وطفليها، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بمذبحة كفر الدوار، في إشارة منه إلى أن العقاب لا يتناسب مع فداحة الجرم ولكنه القانون الذي يعامل المتهم كطفل باعتباره لم يكمل عامه الـ18 وقت ارتكابه الجريمة.

الواقعة بدأت باستعانة المجني عليها "ياسمين" بابن عمها "علي" سائق توكتوك، لمساعدتها في نقل بعض الأثاث إلى منزلها التي انتقلت إليه حديثًا، بمنشية النصر، في كفر الدوار بالبحيرة، لغياب زوجها عن المنزل بسبب العمل.

استغل المتهم ثقة ابنة عمه، ودخل منزلها وبعد دقائق لعب الشيطان برأسه، وحاول مراودتها عن نفسها، ولكنها أبت، وعندما كرر المحاولة، استغاثت بالجيران لإنقاذها من ابن عمها الذي تحول إلى ذئب بشري.

خاف ابن العم من الفضحية، وأسرع إلى المطبخ، وأحضر سكينا، وأمسك برقبة ابنة عمه وذبحها، وتوجه بعدها إلى طفليها التوأم، وانقض عليهما وذبحهما، ولاذ بالفرار.

مرت ساعات على ارتكاب الجريمة، استطاع خلالها فريق البحث الجنائي من كشف غموض الحادث، والوصول إلى الجاني، الذي اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم، إنه وأثناء نقل الأثاث، ألقى على مسامع ابنة عمه بعض عبارات الغزل إلا أنها صدته، وتمادى في محاولته وتحرش بها جسديًا، فصدته وفرت منه إلى غرفة أخرى فحاول استخدام القوة معها، فما كان منها إلا أن قاومته وأطلقت صرخات واستغاثت بالجيران.

وأضاف المتهم أنه خشي افتضاح أمره، فأسرع إلى المطبخ وأحضر سكينًا وذبحها وطفليها التوأم، وفر هاربًا.

لم تستغرق المحاكمة أكثر من 3 جلسات، وخلال جلسة النطق بالحكم جلس الجاني بأرضية القفص الحديدي شارد الذهن، وعلى بعد أمتار منه جلس زوج الضحية، ومعه طفلته الرضيعة الناجية الوحيدة من الحادث، والتي كادت أن تلحق بمصير أمها وشقيقيها لولا أن أخفتها المجني عليها عن أعين المتهم قبل الجريمة بلحظات.

فور النطق بالحكم انفعل "إسلام" زوج الضحية، وقال إن الحكم بالحبس 15 عامًا لا يشفي غليله، وقال : " إزاي بعد ما دمر حياتي وحرمني من أعز ما أملك، يتحبس ١٥ سنة ويرجع يكمل حياته عادي".

Advertisements

وقال جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات، ووكيل نقابة المحامين بالبحيرة السابق، القاضي حكم بأقصى عقوبة وفقًا للقانون، وكان معلومًا أن المتهم لن تطاله عقوبة الإعدام، نظرًا لأنه لم يكمل 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.

وأضاف: "طالبنا مرارًا بتعديل سن الطفل في الدستور والقانون والنزول به بما يسمح بتوقيع العقوبة على مثل هؤلاء المجرمين الذين يقف القانون عاجزًا أمام القصاص منهم، ولكن ذلك لن يكون بالأمر السهل في ظل الاتفاقيات الدولية المرتبطة بها مصر، والتي يتطلب تعديلها أولًا".

فيديو لحظة النطق بالحكم





اقرأ أيضًا

بالصور- زوج قتيلة مذبحة كفر الدوار يحمل رضيعته داخل المحكمة وينتظر الحكم

توأم وأمهما.. ننشر أسماء ضحايا مذبحة كفر الدوار في البحيرة

ننشر صورة التوأم ضحية مذبحة كفر الدوار

تحرش بها وخاف من الفضيحة.. المتهم بارتكاب مذبحة كفرالدوار يكشف تفاصيل الجريمة

مفاجأة في مذبحة كفرالدوار.. كاميرات المراقبة فضحت جريمة ابن العم

مفاجأة في مذبحة كفر الدوار.. العثور على رضيعة على قيد الحياة أسفل السرير

لن يُحكم عليه بالإعدام.. مصدر قانوني يكشف عقوبة مرتكب مذبحة كفر الدوار