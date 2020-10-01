اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 23 ألف راكب عبر 180 رحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، سفر ووصول 180 رحلة طيران دولية وداخلية إلى عدة وجهات تحمل على متنها 23419 راكبا من جنسيات مختلفة.
وتقوم سلطات المطار بإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بمختلف صالات المطار.
وقالت مصادر بالمطار، إن عدد رحلات السفر 94 رحلة وتنقل على متنها 12 ألف راكب، في حين يستقبل المطار 86 رحلة وصول تنقل على متنها 11415 راكبا قادمة من عدة وجهات دولية.
من جانبها تتخذ سلطان المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات ،وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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