الجمعة.. فصل التيار الكهربائي عن السيالة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم

أعلن قطاع كهرباء دمياط، فصل التيار عن قريتي السيالة والشعراء التابعتين لمدينة دمياط، لإجراء صيانة دورية، يوم غد الجمعة من الثامنة صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال التطوير.

وأضاف القطاع، في بيان له، اليوم الخميس، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي، يوم الأحد المقبل، عن مناطق الشبطاني والشرباصي وميدان الجلاء، ضمن جدول أعمال الصيانة.

وأهاب القطاع بالمواطنين اتخاذ الإجراءات اللازمة، خلال فترة انقطاع التيار.

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