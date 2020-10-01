بالصور.. تجهيز أول صالات امتحانات إلكترونية بجامعة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إنشاء أول صالات امتحانات إلكترونية بالجامعة، والبدء في المرحلة الثانية المكملة للمشروع بطاقة استيعابية تبلغ 1000 كابينة مزودة بأجهزة الحاسب الآلي لاستيعاب 1000 طالب في كل فترة امتحانية.

جاء ذلك خلال جولة رئيس جامعة أسيوط، للوقوف على حجم الإنجاز فى إنهاء المشروع والتي رافقه فيها الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووائل فتحي مدير الصالات.

وقال رئيس الجامعة، إن مشروع أول صالات امتحانات إلكترونية بالجامعة يأتي فى إطار حرص الجامعة على تطوير ما تقدمه من خدمات تعليمية في مختلف المجالات ومواكبة أحدث النظم الإلكترونية التي تعمل على التيسير على الطلاب ودراستهم الجامعية.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، أن صالات الامتحانات الإلكترونية تهدف إلى تسهيل عقد الامتحانات الإلكترونية والموحدة والتى بدأ انعقادها فى عدد من كليات الجامعة خلال الأعوام السابقة وخاصةً فى كليات القطاع الطبي، مشيرًا إلى أن صالات الامتحانات الإلكترونية مزودة بكبائن منفصلة ومجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر وشبكة إنترنت فائق السرعة.