أوروبا تحتفل بعيد استقلال قبرص

أعلن الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن الاتحاد يحتفل باليوم الوطني لقبرص، أو عيد الاستقلال الوطني للبلاد، الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.
ويشار إلى أن جمهورية قبرص استقلت عن بريطانيا،في السادس عشر من أغسطس/آب عام 1960، لكنها تحتفل بيوم الاستقلال أو اليوم الوطني لها في الأول من أكتوبر من كل عام.
وتتمتع جمهورية قبرص بعضوية منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1960، والاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، والاتحاد من أجل المتوسط منذ عام 2008، وتولت رئاسة الاتحاد الأوروبي في الفترة من يوليو/تموز، وحتى ديسمبر 2012.
وتعد اللغتان اليونانية والتركية اللغة الرسمية، والإنجليزية هي اللغة الثانية، والعملة الرسمية لها هي اليورو منذ عام 2008.
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