360 قتيلًا و600 جريح خسائر القوات الأذربيجانية

أعلن المتحدث باسم الدفاع الأرمينية، أرتسرون أوفانيسيان، أن خسائر القوات الأذربيجانية خلال اليوم الأخير تقدر بـ350-360 قتيلًا ونحو 600 جريح، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس.
كانت وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت عن إسقاط ثلاث مروحيات تابعة للجيش الأذربيجاني خلال الـ24 ساعة الأخيرة في منطقة قرة باخ المتنازععليها بين الطرفين.
وأضاف: "تم إسقاط ثلاث مروحيات ودُمّرت نحو 15 آلية مدرعة من مختلف الأنواع وقاذفة صواريخ "سميرتش" وثماني طائرات مسيّرة".
واشتداد حدة المواجهات في ناجورني قرة باخ.
وأشار إلى أن جميع محاولات التقدم من الجانب الأذربيجاني باءت بالفشل، منوهًا إلى اتساع رقعة استخدام المدفعية
كانت وزارة الدفاع في قرة باخ أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إسقاط عسكرييها مروحية حربية أذربيجانية وتحطمها في أراضي إيران المجاورة.ومن جانبها، نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية إسقاط أي من مروحياتها أو طائراتها في قره باخ، مشددة على أن هذه التقارير تتناقض مع الواقع وأن وسائل الطيران الأذربيجانية كافة في حالة الاستعداد القتالي القصوى.
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