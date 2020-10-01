موظفو أمريكا على أبواب البطالة بسبب كورونا

أعلنت شركة الطيران الأمريكي "أميركان إيرلاينز" إنّها ستطلق، الخميس، "العملية الصعبة" المتمثّلة بوضع 19 ألفًا من موظفيها في حالة بطالة تقنية، وبعد ساعات اتخذت شركة "يونايتد إيرلاينز" قرارًا مماثلًا بقولها إنّها ستباشر عملية تسريح 13432 من موظفيها، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

يأتي ذلك بسبب عدم توصل الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق بشأن تقديم مساعدات جديدة للقطاع الذي تضرر بشدة من تداعيات جائحة كوفيد-19.

غير أن الشركتين تركتا الباب مفتوحًا أمام إمكان العودة عن هذا القرار، بقولهما إنّهما ستلغيان عمليات التسريح إذا ما توصّل الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس "خلال الأيام المقبلة" إلى اتفاق على تقديم مساعدات للقطاع.

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وعلى غرار سائر الشركات الكبيرة الأخرى في قطاع الطيران الأمريكي، تعهدت شركتا "أميركان" و"يونايتد" في الربيع بعدم تسريح أي موظف لغاية 30 سبتمبر، وذلك مقابل حصولها على

إعانات مالية يبلغ مجموعها 25 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس بشأن خطة جديدة لدعم الاقتصاد استؤنفت الأربعاء، إلا أنّها لم تثمر اتفاقاً بعد.

وكانت وزارة الخزانة أعلنت الثلاثاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع سبع شركات طيران في البلاد، بينها "أميركان" "ويونايتد"، لإقراضها مبلغا إجمالياً قدره 25 مليار دولار، لكن هذه القروض لن تساهم في تغطية رواتب الموظفين، بل ستخصص لمساعدة الشركات على تغطية نفقاتها الجارية، وبالتالي فإنّ عملية تسريح الموظفين ستتواصل.

المصدر: أ ف ب