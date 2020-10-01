أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيانها، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 248133 حتى صباح اليوم، وحصد فيروس كورونا أرواح 1571 شخصًا حتى الآن، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
كان عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل سجل ارتفاعًا حادًا، بواقع 8919 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
كانت الحكومة الإسرائيلية فرضت تشديد القيود العامة وفرض حالة إغلاق شامل، نظرًا لارتفاع أعدادالاصابات وتفشي فيروس كورونا بشكل خطير.
وتشمل القيود الجديدة إغلاق الكنس وتقليص عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في المظاهرات والتجمعات، وإغلاق كل المنشآت الصناعية والمتاجر غير الأساسية والحد من حركة وسائل النقل، وتعليق الرحلات المنفذة من مطار بن غوريون في تل أبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يتوغل في إسرائيل بـ8919 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.