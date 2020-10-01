في ذكرى أحداث أكتوبر.. الكاظمي: نؤكد على ثوابت شعب العراق العظيم

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم، الخميس في بيان بمناسبة الذكرى الأولى لأحداث أكتوبر الوطنية، وفقًا لقناة "السومرية نيوز"، " نجدد التأكيد على ثوابت شعب العراق العظيم صانع أكتوبر وبطلها وشبابها المتدفق رغم التضحيات"، مضيفًا أنه جاءت هذه الحكومة بناءً على خريطة الطريق التي فرضها حراك الشعب العراقي ومظالمه وتطلعاته، "نؤكد الوفاء لشعبنا و لخريطة الطريق التي فرضتها دماء شبابه الطليعي وتضحياتهم".
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي على
وتابع " لا يخفى على شعبنا طبيعة التحديات التي تواجه بلادنا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه ، وبالإشارة إلى الأزمات التي ورثتها حكومتي على مستوى البنية الاقتصادية المتهرّئة، ومن ذلك تحويلالعراق بكل إمكاناته البشرية والتاريخية إلى رهينة لأسعار النفط، وهو ما نعمل على تغييره بالكامل من خلال معادلة اقتصاد الإنتاج وتفعيل الطاقات الذاتية، كما أن التحدي الذي فرضه وباء كورونا وتداعياته على المستوى الدولي مثّل صدمة للانتباه إلى ضرورة تحصين مجتمعنا أمام أزمات مستجدة سنواجهها معاً وننتصر عليها إذا ما توحّدنا وكان المسار الوطني العراقي الإصلاحي دليلنا".
ودعا الكاظمي الشباب لاستمرار الالتزام بالسلمية في التعبير عن الرأي والمسار الوطني الذي ضحى من أجله الشهداء، مشددًا على أنه من خلال شبابنا ومع شعبنا سنحقق تطلعاتنا بوطن عظيم مهاب يحكمه القانون.
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