9000 إصابة بكورونا في روسيا

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، في تقريرها اليومي عن رصد 8945 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8481 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ 12 يونيو عندما تم تسجيل 8987 إصابة، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

ولفت التقرير إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع

بين أقاليم روسيا الـ85 كافة، مشيرًا إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 27.1% من المرضى الجدد.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 169 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 177 وفاة في اليوم السابق.

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وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت

في روسيا منذ بداية الجائحة بـ0.7% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح 1185231 إصابة مؤكدة منها 20891 حالة وفاة و200098 حالة نشطة، ما يمثل زيادة بـ2791 حالة نشطة منذ أمس.

وتماثل 5985 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 964242 شخصا.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 46.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 384 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 221.5 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.