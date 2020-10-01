حرائق في غابات شرق أوكرانيا

اندلعت، اليوم، الخميس، حرائق في الغابات شرق أوكرانيا اجتاحت منطقة واسعة من لوغانسك، في الجزء الذي يقع تحت سيطرة كييف، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

وقال جهاز الطوارئ الأوكراني، في بيان، إن الحرائق هددت 22 منزلا، وأتت على مساحة نحو 18 ألف هكتار، مضيفا أنه تم إجلاء 120 شخصا.

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وفي يوليو الماضي لقي شخص مصرعه وتم نقل

تسعة إلى المستشفى في حريق غابات مماثل اجتاح منطقة لوغانسك، ودمر نحو 100 منزل.

وقد أدت حرائق الغابات هذا العام حول محطة "تشيرنوبل" النووية في شمال أوكرانيا، وفي أماكن أخرى إلى ارتفاع مستويات التلوث في العاصمة الأوكرانية كييف إلى الأسوأ في العالم.