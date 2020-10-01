مبعوث أمريكي يلتقي حكومة مالي الانتقالية

قالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، أن مبعوث الخاص لمنطقة الساحل الأفريقي بيتر فام، سيلتقي بكبار مسؤولي الحكومة الانتقالية في مالي وممثلي مجموعة الدول الخمس لغرب أفريقيا، إلى جانب القادة الدينيين وممثلي

المجتمع المدني والدبلوماسيين، ضمن زيارته إلى العاصمة المالية (باماكو) والتي تستمر حتى الثالث من أكتوبر الجاري.

وأضافت، أن المسؤول الأمريكي سيحث الحكومة الانتقالية على الوفاء بالالتزامات التي

قطعتها على نفسها للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون 18 شهرًا.



وأشارت إلى أن فام سيؤكد على تشجيع الإدارة الأمريكية لجهود مكافحة الفساد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان، وإصلاح العملية الانتخابية، وتنفيذ اتفاقية 2015 للسلام والمصالحة في مالي.

