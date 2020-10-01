منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح

نقل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، ومواساتهما، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله -، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت للأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز والوفد المرافق الذي يضم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، اليوم في المطار الأميري، داعين المولى عز وجل أن يشمله بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آل صباح جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.



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