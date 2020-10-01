منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح

جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت للأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز والوفد المرافق الذي يضم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، اليوم في المطار الأميري، داعين المولى عز وجل أن يشمله بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آل صباح جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.
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