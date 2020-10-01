سوري يروي تفاصيل رحلته للمشاركة في المعارك الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

بعد الحديث عن مشاركة سوريين في القتال الدائر بين ارمينيا واذربيجان، كشف مواطن من شمال سوريا تفاصيل نقله بوساطة تركيا وبرفقة آخرين للقتال منذ أيام.

”عبدالله“ هو الاسم المستعار الذي اختاره الشاب السوري لتعريف نفسه، في حوار أجراه معه موقع ”بي بي سي عربي“ عبر أحد تطبيقات الدردشة.

فرصة عمل

قبل عبدالله بوظيفة في أذربيجان مقابل 2000 دولار شهريا لتحسين ظروف معيشته وأسرته، لكنه لم يعرف ما الذي كان ينتظره هناك، ولم يدر أنه ذاهب للحرب.

وقال: ”في الأسبوع الماضي اقترح علينا سيف أبو بكر، قائد فرقة الحمزة بالجيش الوطني السوري المعارض، أن نذهب إلى أذربيجان لحراسة نقاط عسكرية على الحدود بأجر شهري يصل إلى 2000 دولار. لم تكن هناك حرب حينها، وقد نُقلنا من شمال سوريا إلى قرية حور كلس، وهناك جرَّدنا عناصر من الجيش الوطني السوري المعارض من كل ما نملك من مال وهواتف وملابس، حتى لا يتم التعرف على هويتنا“.

و تمكن عبدالله من استعادة هاتفه مرة أخرى من أجل التواصل مع أسرته الصغيرة، لكنه لا يعلم الآن إن كان سيراهم مرة أخرى.

وتابع ”بعدها نُقِلنا إلى مطار عنتاب جنوبي تركيا حيث أخذنا رحلة جوية مدتها ساعة وأربعون دقيقة إلى مطار إسطنبول، ثم نُقلنا بعدها عبر الخطوط الأذرية إلى أذربيجان، ووجدنا أنفسنا في نقطة عسكرية على الحدود، ولم تكن هناك حرب وقتها، ولم نتلقَ تدريبا على القتال حتى“.

Advertisements

قتال مفاجئ

سرعان ما تغيرت أفكار عبدالله حول وظيفة الأحلام التي سعى لتحسين وضع عائلته المعيشية عن طريقها، إذ بدأ قتال مفاجئ بين أرمينيا وأذربيجان يوم الأحد الموافق 27 أيلول.

القوات المسلحة الأذربيجانية تطلق نيران المدفعية خلال اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان على إقليم ناغورنو كاراباخ

ويروي الشاب تلك اللحظات قائلا: ”شحنونا في ناقلات جند، كنا نرتدي زيا أذريا، وكل شخص منا كان مسلحا بسلاح فردي (كلاشينكوف).. أغلب الناس هنا مدنيون فقراء كانوا يرغبون في المال وليسوا عسكريين“.

وتابع”توقفت السيارة وفوجئنا أننا على خط النار، لم نعلم حتى بمكان العدو. عندما بدؤوا قصفنا، بدأ الشباب يبكون خوفا ويريدون العودة إلى مقر إقامتهم، ثم سقطت بجانبنا قذيفة فقتل أربعة سوريين وجرح ثلاثة آخرون“.

ويضيف عبدالله أنه في التجمع العسكري الذي يقيم فيه، رأى جثامين عشرة أشخاص سوريين، في حين أصيب سبعون آخرون لا تتوفر لهم الرعاية الصحية اللازمة.

ونقل موقع بي بي سي عربي عن مصادر محلية في شمال سوريا أن عددا من العائلات بدأت تتلقى أنباء وفاة ذويها هناك.