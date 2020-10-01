شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام ورشة عمل تعزيز قدرات المنظمات المحلية بحضرموت والان مع التفاصيل

الخميس 1 أكتوبر 2020 اختتمت بمدينة المكلا محافظة حضرموت ،اليوم ، أعمال ورشة العمل الخاصة بتعزيز قدرات المنظمات المحلية في مجال العمل الإنساني بتمويل ائتلاف الإغاثة الهولندي (DRA) ومؤسسة العون للتنمية (AFD).

وقدم في الورشة التي حضرها 20 مشارك من قيادات المنظمات المحلية في مجال العمل الإنساني بمحور المكلا ،العديد من أوراق العمل وحلقات النقاش والتمارين وفق مجموعات من المشاركين ،ووضع مخطط واضح للبرامج المشتركة لتنمية القدرات تقدم فيه توصيات لأصحاب المصلحة في الاستجابة المشتركة في اليمن.

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