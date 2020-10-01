شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق الغانم: أمير الكويت خريج مدرسة الحكماء الكبار والان مع التفاصيل

الخميس 1 أكتوبر 2020 أكد رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح خریج مدرسة الحكماء الكبار الراحلین الذین قادوا البلاد سنین طویلة بالحكمة والرؤیة الثاقبة، وكان خیر من عاونھم وساندھم وارتوى من خبرتھم.جاء ذلك في كلمة الرئیس الغانم أمام جلسة مجلس الأمة الخاصة التي أدى خلالھا أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح الیمین الدستوریة أمیراً لدولة الكویت.

Advertisements ووصف الغانم الأمیر الراحل الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالربان الماھر لسفینة الكویت، والقائد الذي حفظ لدولة الكویت توازنھا واتزانھا وعزز مكانتھا ووزنھا غیر متأثر بأعاصیر السیاسة العاتیة وتقلباتھا المتوالیة. وقال الغانم: «أمیر البلاد ھا أنتم بعد أداء الیمین الدستوریة أمام ممثلي الشعب تدشنون عھدكم المیمون، وھو عھد نراه زاھراً بإذن الله تعالى، عھد تستكملون فيه مسیرة من سبقكم من العدل والحكمة وسداد الرأي، عھد ینعم فیه الكویتیون بالعدل والحریة والرخاء والازدھار، عھد یطبق فیه القانون على الكبیر والصغیر، عھد لا ینعم فیه فاسد بفساده ولا مغامر بمغامراته ولا متكسب على حساب الوطن بمكاسبه»

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