شكرا لقرائتكم خبر عن رفع حظر التجوال المفروض في هافانا الكوبية والان نبدء بالتفاصيل
وقال حاكم هافانا رينالدو زاباتا فى خطاب تم بثه على التلفزيون الوطني "يجب أن نهتم بأنفسنا بصورة اكبر في منازلنا واماكن عملنا".
واضاف أن ضعف في الاقتصاد دفع المسؤولين إلى تخفيف الإجراءات التى تم اتخاذها في سبتمبر.
وتم إعادة فتح الشواطئ وحمامات السباحة، على الرغم من ان الطاقة بها تم تقليصها إلى 30 في المئة، وسوف تعود وسائل النقل العام للعمل في هافانا بنسبة 80 في المئة من الطاقة المعتادة.
ومن المقرر أن تعود السنة الدراسية في الثاني من نوفمبر.
وسسيظل مطار هافانا مغلقا في الوقت الحالي، ولكن المتاجر تعود لساعات العمل المعتادة. وحتى الآن كانت تفتح في الصباح فقط.
كما يظل استخدام كمامات الوجه إجباريا، ونفس الامر ينظبق على التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، في ظل عقوبة التعرض لغرامات كبيرة للمخالفين.
يذكر أنه منذ بدء تفش الوباء تم تسجيل 5597 حالة إصابة مؤكدة و122 حالة وفاة، حسبما أعلن المدير الوطني لمكافحة الأوبئة فرانسيسكو دوران في تصريحات للتلفزيون الوطني أمس الأربعاء.
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