شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق كاليفورنيا: مصرع شخص رابع و20 ألف منزل في خطر والان نبدء بالتفاصيل

لقى شخص رابع مصرعه بسبب حريق غابات في مقاطعة شاستا في ولاية كاليفرونيا الأمريكة.

وذكرت خدمة الإطفاء في كاليفورنيا أن ما يسمى "بالحريق الزجاجي" لم يتم السيطرة عليه إلا بنسبة اثنين في المئة فقط، رغم الانتشار المكثف لرجال الإطفاء.

وقال المسؤولون أن هناك اكثر من عشرين الف منزل في منطقة الخطر، وتعين إخلاء اجزاء من قرية سانت هيلانة، التي يقطنها نحو ستة الآف نسمة.

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ولم تعرف بعد أسباب الحريقين، وساعد الطقس الجاف ودرجة الحرارة التى وصلت إلى 35 درجة مئوية والرياح القوية على انتشار النيران. ومن المتوقع ان يسود مطلع الأسبوع طقس اكثر برودة بقليل.

يذكر أنه منذ منتصف أغسطس ضرت مئات الحرائق الساحل الغربي للولايات المختحدة مما أسفر عن مصرع ثلاثين شخصا على الأقل.

ودمرت حرائق كاليفورينا وهي الاكبر في التاريخ الحديث حتى الآن نحو 16 ألف كيلومتر مربع من الأراضي.