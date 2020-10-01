ازمة الرواتب تعصف بالموظفين من جديد .. وحكومة الكاظمي في موقف حرج



اعرب موظفو الدوائر الحكومية عن استيائهم من تأخر رواتب شهر ايلول وعدم صرفها في مواعيدها المقررة ما فاقم الوضع المعيشي لاسرهم . اعرب موظفو الدوائر الحكومية عن استيائهم من تأخر رواتب شهر ايلول وعدم صرفها في مواعيدها المقررة ما فاقم الوضع المعيشي لاسرهم . اللجنة المالية النيابية ارجعت سبب تاخر رواتب الموظفين إلى "عدم وجود السيولة النقدية الكافية" يذكر ان البرلمان سبق وأن فوض الحكومة للاقتراض الداخلي من اجل الحصول على 15 ترليون دينار عراقي لتوزيعها كرواتب بدورها اكدت وزارة المالية العراقية عن تأمين رواتب شهر أيلول/ سبتمبر الجاري بالكامل لدى الوزارة مشيراً في ذات الوقت إلى أن تأخر صرف الرواتب يعود إلى مشاكل فنية بتقنية تحويل الأموال من البنك المركزي إلى حساب الوزارات ومؤسسات ودوائر الدولة في المصارف الامر الذي نفاه البنك المركزي.

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