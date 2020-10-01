أوكتوبر الورديّ... 3 طرق للوقاية من سرطان الثدي

طرق قد تساعد في منع هذا المرض الشائع، شديد الخطورة:

تقليل المخاطر

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض، قد تؤدي بعض العوامل مثل الشيخوخة، والطفرات الوراثية، والعلاج السابق باستخدام العلاج الإشعاعي، والتاريخ العائلي لسرطان الثدي إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض.

وتنصح المراكز أيضاً بتناول القليل من المشروبات الكحولية، حيث أن خطر الإصابة بسرطان الثدي يزيد مع استهلاك الكحول.

ما هي الأعراض؟

يتم تعليم العديد من النساء على كيفية البحث عن الكتل في أنسجة الثدي، ولكن من المهم أن يكونوا على دراية بتشوهات أخرى، إذا وجدت.

ووفقاً لمراكز علاج السرطان في أمريكا، قد يكون تورم الجلد أو احمراره، وتغير شكل الثدي، وتصريف الحلمة (بخلاف حليب الثدي)، الألم في الثدي، وتقلّب الجلد أو تقلصه من علامات التحذير المحتملة لسرطان الثدي.

وهذه العلامات غير مؤكدة لحدوث سرطان الثدي، لذا تأكدي من زيارة الطبيب لمناقشة أي تغييرات جديدة.

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