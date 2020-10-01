وتُقام 4 مواجهات في الدوري الإسباني ، أبرزها مباراة برشلونة وسيلتا فيجو. أما في كأس الرابطة الإنجليزية فتلعب ثلاث مباريات في الدور الـ 16 أبرزها مواجهة ليفربول. والمواجهة الثانية بين أستون فيلا وستوك سيتي.



مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية:

فولهام ضد برينتفورد وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت بغداد. مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية:فولهام ضد برينتفورد وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت بغداد. أستون فيلا ضد ستوك سيتي وتنطلق المباراة في تمام 9 مساء بتوقيت بغداد وتذاع على قناة beIN Sports HD 6. ليفربول ضد أرسنال وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت بغداد وتذاع على قناة 2 beIN Sports HD. Advertisements مواعيد مباريات الدوري الإسباني:

أتليتك بلباو ضد قادش وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 8.



إشبيلية ضد ليفانتي وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1. إشبيلية ضد ليفانتي وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1. وتنطلق المباراتان في تمام 8 مساء بتوقيت بغداد. برشلونة ضد سيلتا فيجو وتذاع المباراة على قناتي beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 3 وتنطلق المباراة في تمام 10:30 مساء بتوقيت بغداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملحمة في إنجلترا وثأر بإسبانيا.. مواعيد مباريات الخميس الساخن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.