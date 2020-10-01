11 قتيلا في تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة جنوبي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قاد انتحاري شاحنة مفخخة واقتحم بها نقطة تفتيش في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان ما أسفر عن مقتل 11 شخصا.



وقال عمر زواك، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن "الانتحاري قاد الشاحنة واقتحم الموقع الذي كان يحرسه أفراد فصائل مسلحة متحالفة مع الحكومة، ما أسفر عن مقتل 7 جنود و4 مدنيين".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في إقليم هلمند بجنوب البلاد لكن مسؤولين حملوا طالبان التي لها وجود مكثف في المنطقة مسؤولية الهجوم.

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وفي هجوم آخر وقع أيضا، مساء الأربعاء، قالت الشرطة إن انتحاريا قُتل وأصيب 6 مدنيين في تفجير في إقليم خوست بجنوب شرق البلاد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم أيضا.

وكانت الحكومة بدأت مباحثات مع حركة طالبان في منتصف سبتمبر/أيلول عقب إبرام اتفاق في فبراير شباط بين الولايات المتحدة والحركة، مهد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.