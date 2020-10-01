إطلاق عملية أمنية لملاحقة تنظيم داعش شمال بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت قوات عراقية مشتركة أمس، عملية أمنية في وادي الثرثار بشمال بغداد لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان صحفي، بأن العملية تنفذ من محاور عدة، بمشاركة قوات مشتركة، وبإسناد من طيران القوة الجوية والجيش والتحالف الدولي.



Advertisements

وفي سياق متصل، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس، القبض على قيادي في تنظيم «داعش» بعملية إنزال جوي في محافظة ديالى. وقال الجهاز في بيان صحفي: «منذ الثلاثاء تشن قواتنا عمليات عسكرية واسعة تستهدف معسكرات عصابات داعـش السرية، والتي بعضها قيد الإنشاء». وأضاف، أن «العمليات تمكنت من تدمير عدد من الكهوف والمضافات وعجلة تستخدم لحفر الأنفاق، إضافة لتدمير عدد من المخازن التي تحتوي على مواد متفجرة شديدة الخطورة».

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني أمس، أن ضابطاً برتبة عميد قتل بانفجار عبوة ناسفة على عجلته في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد. وقالت الخلية في بيان: إن «العميد الذي قتل هو آمر فوج طوارئ 12/‏ صلاح الدين، كما قتل ضابط آخر برتبة نقيب وعنصر أمن كان معهما». وأضافت، أن «الانفجار تسبب بتدمير العجلة التي كانوا يستقلونها».

وفي سياق آخر، انفجرت عبوة ناسفة أمس، في طريق مطار بغداد الدولي دون إصابات بشرية. وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي: إن «عبوة ناسفة انفجرت على عجلة مدنية نوع جيب بيضاء على طريق مطار بغداد، باتجاه المنطقة الخضراء، مما أدى إلى حدوث أضرار بالعجلة، دون خسائر بشرية».