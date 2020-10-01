شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع يدعو أعضاءه للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر لحماية الدولة المدنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا حزب التجمع كل أعضائه وكافة جموع الشعب المصرى، للمُشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم غدا الجمعة في الميادين الرئيسية بالمحافظات، وذلك اتساقا مع الموقف الحاسم ضد جماعات التأسلم السياسي، وتأكيدا لرفض كل محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للوقيعة بين الشعب المصري والدولة.
كما دعا الحزب فى بيان صادر عنه، كل أبناء محافظات القاهرة الكبرى للمشاركة في الفعالية الرئيسية أمام المنصة في طريق النصر بمدينة نصر كرسالة واضحة لتأكيد موقف الشعب المصرى المستمر منذ ثورة ٣٠ يونية، و الرفض للجماعات الإرهابية والداعمين لها .
وجدد حزب التجمع الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد دعمه لجهوده في حماية الوطن ومُقدراته، والحفاظ على مقومات الدولة الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب التجمع يدعو أعضاءه للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر لحماية الدولة المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.