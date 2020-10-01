شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع يدعو أعضاءه للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر لحماية الدولة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا حزب التجمع كل أعضائه وكافة جموع الشعب المصرى، للمُشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم غدا الجمعة في الميادين الرئيسية بالمحافظات، وذلك اتساقا مع الموقف الحاسم ضد جماعات التأسلم السياسي، وتأكيدا لرفض كل محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للوقيعة بين الشعب المصري والدولة.

كما دعا الحزب فى بيان صادر عنه، كل أبناء محافظات القاهرة الكبرى للمشاركة في الفعالية الرئيسية أمام المنصة في طريق النصر بمدينة نصر كرسالة واضحة لتأكيد موقف الشعب المصرى المستمر منذ ثورة ٣٠ يونية، و الرفض للجماعات الإرهابية والداعمين لها .

وجدد حزب التجمع الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد دعمه لجهوده في حماية الوطن ومُقدراته، والحفاظ على مقومات الدولة الوطنية.

Advertisements