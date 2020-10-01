شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يدعو المصريين للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، كل أعضاء الحزب وكافة جموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد غدا الجمعة المقبل بالميادين الرئيسية في المحافظات، وكذلك بالفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر، وجدد حزب الوفد، في بيان له منذ قليل، العهد والثقة بدعم جهود رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في حماية الوطن ومقدراته والسير دومًا نحو التقدم والازدهار، ويدعم مشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.

ويمر 45 عاما على نصر 6 أكتوبر،يوم الثلاثاء المقبل وما تزال دروس الانتصار مستمرة، ومثلما كان الجيش المصرى قادرا على مسح آثار هزيمة يونيو، واصل دوره العظيم فى حماية الأرض والحدود والأمن القومى المصرى، فى كل وقت وكل مكان، كان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، خط بارليف وعائق مائى وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم وخبراء الاستراتيجية، فقد عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسا عسكريا فى الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر شاهدا على بسالة المقاتل المصرى، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.