طقس اليوم الخميس.. كتل ضبابية وسحب منخفضة خلال الصباح والليل

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم غد الخميس، أن تتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة خلال الصباح والليل بالواجهة المتوسطية ومحليا بالسهول الأطلسية، فضلا عن تكون سحب ركامية بمرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية مع نزول زخات متفرقة ضعيفة. وستهب الرياح قوية نوعا ما بالجنوب “السواحل الوسطى”، والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي؛ فيما سيكون الطقس مستقرا وسماء صافية على العموم.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و26 درجة بالجنوب-الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 16 و21 درجة على العموم بباقي الجهات الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 36 و40 درجة بالجنوب-الشرقي و شرق و جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و26 درجة بالقرب من السواحل، فيما ستكون ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات و ما بين 27 و32 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج في البوغاز، وكذلك على طول الساحل الأطلسي.