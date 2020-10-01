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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا منذ يونيو والان مع التفاصيل
الخميس 1 أكتوبر 2020
أكدت روسيا اليوم الخميس تسجيل أعلى زيادة يومية في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد منذ 12 يونيو، إذ أعلنت السلطات رصد 8945 حالة جديدة، بما رفع الإجمالي في البلاد إلى مليون و185231 حالة.
وفي العاصمة موسكو، التي كانت بؤرة أكبر تفش للمرض في وقت سابق هذا العام، قال مسؤولون إن السلطات سجلت 2424 حالة منذ أمس.
وذكرت السلطات أن 169 مريضا توفوا على مستوى البلاد بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بما رفع عدد الوفيات الرسمي إلى 20891
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