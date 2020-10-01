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أوكرانيا تسجل عدداً قياسياً في إصابات كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 1 أكتوبر 2020

قال مجلس الأمن الوطني في أوكرانيا، اليوم الخميس، إن البلاد سجلت 4069 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ارتفاعاً من الرقم القياسي السابق البالغ 4027 المُسجل أمس الأربعاء.

 

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وارتفع العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا خلال سبتمبر إلى أكثر من 3000، مما دفع الحكومة إلى تمديد إجراءات العزل العام حتى نهاية أكتوبر.

 

وقال المجلس إن إجمالي 213028 حالة سُجلت في أوكرانيا حتى اليوم، بينها 4193.

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