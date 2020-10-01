شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف بحزم تجاه تركيا والان مع التفاصيل

الخميس 1 أكتوبر 2020 قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون اليوم (الخميس) إن على الاتحاد الأوروبي أن يقف بحزم تجاه تركيا وإن هذا قد يعني فرض عقوبات محتملة.

وأضاف لقناة «فرانس2» التلفزيونية: «يجب أن تكون هناك مؤشرات على قوة العزم في المدى القريب. سنرى إن كان سيتم فرض عقوبات». ويجتمع زعماء الاتحاد في بروكسل اليوم في مناقشات تستمر يومين وتتعلق بشكل أساسي بالتوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع تركيا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء

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