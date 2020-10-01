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ألمانيا تسجل 2503 إصابات جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 1 أكتوبر 2020

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس في ألمانيا زاد 2503 ليصل إلى 291722.

 

وأوضحت البيانات، أن عدد الوفيات المسجل ارتفع إلى 9500 بعد تسجيل 12 حالة جديدة.

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