شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 2503 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 1 أكتوبر 2020 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 2503 ليصل إلى 291722.

وأوضحت البيانات، أن عدد الوفيات المسجل ارتفع إلى 9500 بعد تسجيل 12 حالة جديدة.

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