زلزال قوي يضرب قبالة جزيرة تونجا بالمحيط الهادئ

الخميس 1 أكتوبر 2020

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن زلزالاً بقوة 6.7 درجات وقع قبالة جزيرة تونجا في المحيط الهادئ اليوم الخميس.



كان الزلزال الذي وقع على بعد 64.57 كيلومترات جنوب شرقي نيافو في تونجا ضحلاً للغاية على عمق لم يتجاوز عشرة كيلومترات تحت قاع البحر وهو ما قد يؤدي في مثل هذه الحالة إلى تضخيم الاهتزاز وربما يتسبب في بعض الأمواج المحلية على الرغم من أن مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادئ قال إنه ليس من المتوقع حدوث أمواج مد.