شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين وماكرون يطالبان بوقف القتال في ناجورنو قرة باغ والان مع التفاصيل

الخميس 1 أكتوبر 2020 ذكر الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوا عقب اتصال هاتفي بينهما إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع الدائر بين قوات أذربيجان وتلك المنحدرة من أصل أرميني على إقليم ناجورنو قرة باغ.

وقال الكرملين في بيان، إن بوتين وماكرون بحثا الخطوات المستقبلية التي قد تتخذها مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمساعدة في خفض التصعيد في الإقليم وطالبا بحل الصراع بالطرق الدبلوماسية.

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