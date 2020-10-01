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السيسي يصل الكويت لتأدية واجب العزاء في وفاة الصباح

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 1 أكتوبر 2020

وصل الرئيس  المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، دولة الكويت، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي، الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز الـ 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.

 

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واقيمت مراسم جنازة أمير الكويت، امس في مسجد بلال بن رباح الكبير، بعدما  وصل جثمانه إلى مطار الكويت قادما من الولايات المتحدة الأمريكية.

 

ونقل جثمان الراحل الشيخ صباح الأحمد من المطار إلى الجامع الكبير للصلاة عليه، ثم تم نقل الجثمان إلى مقبرة الصليبيخات حيث ووري الثرى

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