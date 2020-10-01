شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد رؤساء الدول والوفود إلى الكويت لتقديم واجب العزاء والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الكويت صباح اليوم الخميس ،في استقبال رؤساء الدول وكبار المسؤولين والوفود العربية والدولية التى وصلت إلى أرضها لتقديم واجب العزاء لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

وقد استقبلت الكويت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي جاء لتقديم واجب العزاء ، حيث صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل إلى دولة الكويت وبرفقته وزير الخارجية سامح شكري ووفد مرافق له ، لتقديم العزاء فى وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

فيما وصل صباح اليوم، الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق، ووفد مرافق له وذلك لتقديم واجب العزاء ، وقد كان في استقبال فخامته على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

و وصل إلى الكويت أيضا صباح اليوم، وفد مملكة البحرين، والذي تقدمه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ حيث كان في استقباله أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.