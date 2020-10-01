شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. إصابات كورونا تسجل أعلى زيادة يومية منذ 12 يونيو والان نبدء بالتفاصيل
وفي العاصمة موسكو، التي كانت بؤرة أكبر تفش للمرض في وقت سابق هذا العام، قال مسؤولون إن السلطات سجلت 2424 حالة منذ أمس.
وذكرت السلطات أن 169 مريضا توفوا على مستوى البلاد بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بما رفع عدد الوفيات الرسمي إلى 20891.
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