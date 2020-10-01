شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين من الخليل والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثمانية فلسطينيين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت كلًا من: إسماعيل سمير الفيومي ، وعدي حسني النجار، ومعتصم وائل عوض الله ويزن النجار، إضافة إلى محمد نظام اخليل ، وسليمان محمد أبو دية.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضًا الشاب أشرف حسن الجبارين واستولت على مركبتين من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بينما اعتقلت وهيب أبو حديد، بعد أن داهمت منزله في مدينة الخليل.