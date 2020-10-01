شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السودان خلال الـ24ساعة الماضية 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ولم تسجل وفيات جديدة. وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 13640 متضمنة 836 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 6764 متعافٍ.

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