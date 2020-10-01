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وزير فرنسي يطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حازم مع تركيا

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طالب وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون اليوم الخميس الاتحاد الأوروبي بموقف حازم تجاه تركيا وإن هذا قد يعني فرض عقوبات محتملة.

وقال لقناة (فرانس2) التلفزيونية "يجب أن تكون هناك مؤشرات على قوة العزم في المدى القريب. سنرى إن كان سيتم فرض عقوبات".

ويجتمع زعماء الاتحاد في بروكسل اليوم الخميس في مناقشات تستمر يومين وتتعلق بشكل أساسي بالتوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع تركيا.

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