استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

استمرت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية، والأسواق المحلية بالارتفاع بشكل كبير ومتسارع اليوم الخميس (1 تشرين الأول 2020). وسجلت بورصة الكفاح 123.900 دينار مقابل 100 دولار أميركي، فيما كانت الأسعار أمس الأربعاء 122.500. أسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد: سعر البيع: 124.500 دينار لكل 100 دولار. سعر الشراء: 123.500 دينار لكل 100 دولار.



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