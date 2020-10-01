بالفيديو جريمة مروعة اخرى في بغداد .. اغتصاب وقتل طفلة

بآلة حادة طعن القاتل الطفلة ومن ثم قام بخنقها بواسطة إناء ماء وارداها جثة هامدة بعد عملية الاعتداء عليها.. القاتل كان على معرفة تامة بتحركات أهل الطفلة مستغلا عدم تواجدهم بالمنزل ونفذ جريمته بأريحية تامة..
وطالب أهل الطفلة المغدورة بإنزال أقصى العقوبات بحق القاتل الذي وقع بعد ساعات من تنفيذ الجريمة بقبضة القوات الأمنية
بالرغم من استغلال القاتل عدم وجود أي كاميرات للمراقبة في المنطقة الا ان التحقيقات هي من أطاحت به بعد أن كشفته ابنة عم المجنى عليها عن طريق التعرف على صوت القاتل الذي اتضح انه من أهالي المنطقة
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