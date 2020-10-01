وفد عراقي برئاسة صالح يقدم التعازي بوفاة أمير الكويت

أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، الخميس، أن الرئيس برهم صالح وصل إلى الكويت، على رأس وفد ضم وزراء المالية والخارجية والتخطيط وممثلي القوى السياسية، لتقديم العزاء الى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح ، بوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقال صالح خلال تقديمه العزاء، وفقاً للبيان، إن "المنطقة العربية والإسلامية والعالم، فقدت أخاً وملهماً طالما عُرف بإنسانيته وحرصه على نبذ الخلافات وتحقيق السلام والوئام في المنطقة".
وشدّد صالح على "عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين، وحرص العراق شعباً ورئيساً وحكومةً من أجل المضي قدماً في تعزيز هذه العلاقات نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين، ويرّسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة".
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