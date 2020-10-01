وفد عراقي برئاسة صالح يقدم التعازي بوفاة أمير الكويت

وأضاف المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "رئيس الجمهورية قدّم باسم الشعب العراقي وباسمه شخصيا، أحر التعازي الى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والى كافة عائلة الصباح والى الشعب الكويتي، بوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح بعد مسيرة حافلة بالعطاء كرسها لخدمة شعبه وقضايا المنطقة".وقال صالح خلال تقديمه العزاء، وفقاً للبيان، إن "المنطقة العربية والإسلامية والعالم، فقدت أخاً وملهماً طالما عُرف بإنسانيته وحرصه على نبذ الخلافات وتحقيق السلام والوئام في المنطقة".

وشدّد صالح على "عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين، وحرص العراق شعباً ورئيساً وحكومةً من أجل المضي قدماً في تعزيز هذه العلاقات نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين، ويرّسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة".