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وفد عراقي برئاسة صالح يقدم التعازي بوفاة أمير الكويت

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أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، الخميس، أن الرئيس برهم صالح وصل إلى الكويت، على رأس وفد ضم وزراء المالية والخارجية والتخطيط وممثلي القوى السياسية، لتقديم العزاء الى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح ، بوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأضاف المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "رئيس الجمهورية قدّم باسم الشعب العراقي وباسمه شخصيا، أحر التعازي الى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والى كافة عائلة الصباح والى الشعب الكويتي، بوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح بعد مسيرة حافلة بالعطاء كرسها لخدمة شعبه وقضايا المنطقة".

وقال صالح خلال تقديمه العزاء، وفقاً للبيان، إن "المنطقة العربية والإسلامية والعالم، فقدت أخاً وملهماً طالما عُرف بإنسانيته وحرصه على نبذ الخلافات وتحقيق السلام والوئام في المنطقة".

وشدّد صالح على "عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين، وحرص العراق شعباً ورئيساً وحكومةً من أجل المضي قدماً في تعزيز هذه العلاقات نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين، ويرّسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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