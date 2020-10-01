معصوم تنفي انعقاد مؤتمر للجمعية العمومية لاتحاد الفروسية

وقالت معصوم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهيئة العامة للاتحاد كانت أقالت السيد حيدر الجميلي من رئاسته وذلك في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته في الثاني والعشرين من شهر نيسان الماضي وعلى وفق قانون ١٦ للاتحادات الرياضية لسنة ١٩٨٦".ولفتت معصوم الى ان "الجمعية العمومية كانت أقالت الرئيس السابق وانتخبت الادارة الشرعية الحالية بحضور ممثلين عن تسعة أندية من مجموع أربعة عشر نادياً تشكّل الجمعية العمومية للاتحاد"، مبينة ان "الهيئة العامة تعتزم عقد مؤتمرها السنوي القادم بداية شهر تشرين الأول المقبل".

وشددت معصوم على ان "الاتحاد العراقي للفروسية، الشرعي، عازم على إحالة الخلاف الدائر في أسرته الى القضاء الوطني العراقي، وإشعار الاتحاد الدولي للعبة، واللجنة الأولمبية الدولية في حال ثبت تلاعب الرئيس المقال بأسماء، وممثلي، الجمعية العمومية للاتحاد".



وختمت معصوم بيانها بالقول، إن "الاتحاد الذي تقوده هو الممثل الشرعي، والوحيد، لفرسان العراق، وإنه اكتسب تلك الشرعية عبر احترامه للقضاء العراقي وقوانينه النافذة متمثلة بالقانون ١٦ لسنة ١٩٨٦".