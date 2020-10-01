يحتوي خزانات وشبكة أنابيب.. العثور على 'وكر' لتهريب النفط في بغداد

أعلنت مديرية قسم مراكز شرطة نفط بغداد، الخميس، العثور على "وكر" لتهريب النفط يحتوي على خزانات وشبكة انابيب في مدينة النهروان شرقي العاصمة.



وأضاف، أنه "تم تشكيل قوة بإشراف من قبل اللواء والدخول إلى الساحة حيث تم العثور على خزانات مدفونة تحت الأرض عدد 4 سعة 36000 لتر موصولة بأنابيب مطاطية ممتدة لمسافة 2000 متر مربوطة على الأنبوب النفطي 16 عقدة نفط خام". وقال بيان للمديرية تلقته الخليج 365 نسخة منه، إنه "بتوجيه من قبل المدير العام اللواء غانم الحسيني لمتابعة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والقبض عليهم، قام أبطالنا في مديرية قسم مراكز شرطة نفط بغداد المتمثلة بمركز شرطة نفط النهروان وبعد استحصال الموافقات القضائية بمداهمة ساحة تستخدم لتهريب النفط ومشتقاته في ناحية النهروان شرق العاصمة بغداد".وأضاف، أنه "تم تشكيل قوة بإشراف من قبل اللواء والدخول إلى الساحة حيث تم العثور على خزانات مدفونة تحت الأرض عدد 4 سعة 36000 لتر موصولة بأنابيب مطاطية ممتدة لمسافة 2000 متر مربوطة على الأنبوب النفطي 16 عقدة نفط خام". وتابع البيان "قام أبطالنا برفع الأنابيب وتفكيكها وتهشيم الخزانات ومصادرة المنتوج النفطي وإقامة دعوى قضائية بحق صاحب الساحة وملاحقتهن لحين القبض عليهم".

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